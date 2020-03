Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait élaboré un plan bien précis pour Lautaro Martinez !

Publié le 26 mars 2020 à 12h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait recruter Lautaro Martinez l’été prochain pour succéder à Luis Suarez, le club catalan aurait l’intention de convaincre l’Inter en proposant certains de ses joueurs dans le deal. Et Arturo Vidal pourrait être l’un d’entre-eux.

A 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone et affiche un déclin physique certain depuis la saison dernière. Face à cette situation, le club catalan préparerait d'ores et déjà la succession de celui qu’on surnomme El Pistolero et aurait jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. L’attaquant argentin de 22 ans est l’auteur d’une excellente saison à l’Inter, et une brèche serait ouverte pour le Barça dans la mesure où il disposera d’une clause libératoire de 111M€ lors des deux premières semaines du mercato estival. Cependant, les Blaugrana ne seraient pas en mesure de débourser une telle somme, et encore plus vu le contexte d’incertitude économique crée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Trois joueurs dans le deal ? Arturo Vidal inclus ?