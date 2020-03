Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça attend 18M€ cet été

Publié le 28 mars 2020 à 4h30 par T.M.

A l’approche du mercato estival, le FC Barcelone cherche des liquidités pour réaliser son recrutement. Et une vente à 18M€ serait notamment dans les plans.

Si le monde du football est actuellement à l’arrêt à cause du Coronavirus, cela n’empêche qu’en coulisses, les clubs se prépareraient pour le mercato estival. Au FC Barcelone, on voyait notamment les choses en grand, rêvant de Neymar et Lautaro Martinez. Alors qu’il pourrait falloir revoir les plans à cause de cette crise sanitaire, il n’empêche qu’il faut trouver de l’argent. Et visiblement, Martin Braithwaite pourrait ne pas s’éterniser au Barça…

Le Barça veut récupérer sa mise !