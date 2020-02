Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça afficherait une énorme crainte dans ce dossier brûlant

Publié le 8 février 2020 à 14h00 par B.C.

À la recherche d’un attaquant après la nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone suivrait plusieurs joueurs, dont Lucas Pérez. Cependant, l’attaquant de 31 ans serait loin de faire l’unanimité en interne.

Malgré la fermeture récente du mercato, le FC Barcelone devrait être en mesure de se renforcer dans les prochains jours. En effet, la blessure d’Ousmane Dembélé permettra au club catalan de récupérer un joueur en tant que joker médical, et les pistes ne manquent pas du côté du Camp Nou. Willian José, Loren Morón ou encore Lucas Pérez (Alaves) se retrouveraient sur la short-list du Barça. Ce dernier a notamment l’avantage de disposer d’une clause libératoire assez basse pour les Blaugrana (15M€), mais son profil ferait débat en interne.

Le Barça réticent à l’idée de miser sur Lucas Pérez