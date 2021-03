Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a une occasion à saisir avec Sergio Agüero !

Publié le 17 mars 2021 à 17h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur les tablettes du PSG et du FC Barcelone, Sergio Agüero serait plus que jamais dans le fou au sujet de son avenir à Manchester City.

« Sergio est peut-être LA légende. C’est une personne adorable et ce qu’il a fait. Nous allons décider de ce qu’il y a de mieux pour les deux camps », a expliqué Pep Guardiola ce week-end au sujet de l’avenir de Sergio Agüero. L’international argentin arrivera en effet au terme de son contrat le 30 juin prochain au sein de l’écurie anglaise, et cela donnerait des idées au PSG, mais également au FC Barcelone. Le club catalan est effectivement annoncé sur ses traces afin d’en faire le successeur de Luis Suarez à la pointe de son attaque, un an après le départ de celui qu’on surnomme El Pistolero à l’Atlético de Madrid. Et en l’état actuel, il semblerait que le Barça ait bel et bien une chance dans le dossier Sergio Agüero.

Manchester City n’aurait transmise aucune offre à Sergio Agüero !