Mercato - Barcelone : L'avenir de Renato Sanches est scellé !

Publié le 18 août 2021 à 0h00 par D.M.

Touché au genou et absent des terrains durant six semaines, Renato Sanches devrait rester au LOSC au moins jusqu'au prochain mercato hivernal.

Malgré les énormes difficultés financières de son équipe, Ronald Koeman aurait demandé à ses dirigeants de recruter un attaquant, mais aussi un milieu de terrain. Et pour renforcer l’entrejeu, l’entraîneur du FC Barcelone avait pensé à un joueur de Ligue 1. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club catalan a coché le nom de Renato Sanches, sous contrat jusqu’en 2023 avec le LOSC. Selon nos informations, l’international portugais a même trouvé un accord avec le FC Barcelone.

Renato Sanches va rester au LOSC jusqu'en janvier