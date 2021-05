Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a définitivement tranché pour Ansu Fati !

Publié le 11 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

Auteur d'une saison quasiment blanche, la pépite du FC Barcelone Ansu Fati devrait bien rester au Barça la saison prochaine. Des discussions avec les dirigeants avaient même été entamées concernant une prolongation de contrat en avril dernier.

Annoncé comme étant l'un des plus grands espoirs du football mondial à seulement 18 ans, Ansu Fati vit une saison galère avec le Barça. Pour sa deuxième saison en professionnel seulement, le natif de Guinée-Bissau s'est sérieusement blessé au ménisque en début de championnat et traverse actuellement une saison blanche. Lui qui devait revenir prochainement sur les terrains a vu son arrêt être prolongé de deux mois supplémentaires suite à une nouvelle opération chirurgicale. Cependant l'avenir du joueur du FC Barcelone ne serait pas remis en cause.

Fati loin d'un départ ?

Certains joueurs ne reviennent parfois jamais de graves blessures. Il n'y a rien de pire pour un footballeur que d'être éloigné des terrains et de ses coéquipiers durant de nombreux mois. Heureusement pour lui, Ansu Fati a la chance d'être bien accompagné au FC Barcelone. Si bien accompagné que la confiance faite au joueur se traduit sur et en dehors des terrains. En effet, il avait été annoncé que l'espagnol aurait entamé des discussions avec le Barça concernant une prolongation de contrat, et le journaliste italien Fabrizio Romano affirme maintenant Fati va bien rester au club la saison prochaine. La belle histoire devrait donc se poursuivre entre le joueur formé au club et le FC Barcelone.