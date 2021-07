Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur du Barça qui valide déjà l'arrivée de Depay !

Publié le 22 juillet 2021 à 0h00 par D.M.

Jeune joueur du FC Barcelone, Riqui Puig a été interrogé sur de nombreux sujets ce mercredi et notamment sur l'arrivée de Memphis Depay.

Malgré ses énormes difficultés financières, le FC Barcelone est parvenu à se renforcer cet été et notamment en attaque. Le club catalan a réussi à attirer Sergio Agüero, mais aussi Memphis Depay. En fin de contrat avec l’OL, l’international néerlandais était une demande de Ronald Koeman. Après quelques jours de vacances, Depay a pris la direction de la Catalogne et a livré ses impressions après son arrivée : « Je veux bien commencer la saison et être totalement concentré sur Barcelone. Je vais essayer de m'adapter au plus vite, a expliqué l'ex-capitaine de l'OL. J'aime jouer un football offensif et être créatif sur le terrain, générer des occasions, des passes décisives et surtout des buts. Le style de jeu du Barça me convient parfaitement. Je suis très heureux ».

« Je pense qu'il peut nous apporter beaucoup de choses »