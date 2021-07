Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à envoyer Antoine Griezmann... au PSG ?

Publié le 21 juillet 2021 à 22h00 par D.M.

Alors que l'échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez aurait pris du plomb dans l'aile, le FC Barcelone pourrait tenter de vendre le Français au PSG.

L’avenir d’Antoine Griezmann au FC Barcelone s’écrit en pointillés. Le club catalan voudrait vendre l’international français lors de ce mercato estival afin d’alléger sa masse salariale et prolonger enfin le contrat de Lionel Messi. Président de la formation blaugrana , Joan Laporta tenterait de lui trouver une porte de sortie. Depuis plusieurs jours, il est question d’un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez (Atlético), mais les deux clubs peinent à trouver un terrain d’entente.

Une approche à venir ?