Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut contrarier Leonardo et le PSG !

Publié le 14 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Ces derniers jours, le ton est monté entre Joan Laporta et le PSG à propos de Lionel Messi. Mais il semblerait que l’opposition soit loin d’être terminée.

A peine élu président du FC Barcelone, Joan Laporta avait accordé l’un de ses premiers messages à Leonardo, directeur sportif du PSG, le pointant du doigt concernant le dossier Lionel Messi. Alors que les deux hommes se sont expliqués en marge de la dernière rencontre de Ligue des Champions, le conflit pourrait être loin d’être terminé. En effet, pour relancer le Barça, Laporta aurait de grandes ambitions pour le prochain mercato estival et pour cela, il penserait à plusieurs noms cochés par le PSG.

Le PSG et le Barça s’affrontent sur le mercato !