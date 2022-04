Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta passe la seconde dans ce dossier prioritaire !

Publié le 19 avril 2022 à 1h30 par P.L.

Misant sur la jeunesse, le FC Barcelone chercherait à prolonger le contrat de Gavi. Et Joan Laporta aimerait boucler ce dossier assez rapidement.

Depuis quelque temps maintenant, le FC Barcelone cherche à prolonger ses jeunes joueurs. En début de saison, le club catalan a officialisé les extensions des contrats d’Ansu Fati et de Pedri. À cela, il faudrait ajouter le potentiel allongement du bail de Ronald Araujo. Mais ce ne serait pas la seule priorité de Joan Laporta puisque depuis quelques semaines, le président blaugrana chercherait à faire parapher un nouveau contrat à Gavi. Le milieu de terrain de 17 ans est la grande révélation du FC Barcelone cette saison. Et Joan Laporta voudrait boucler ce dossier très vite.

Le Barça souhaite prolonger Gavi au plus vite