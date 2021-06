Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tient déjà une nouvelle recrue !

Publié le 14 juin 2021 à 17h00 par La rédaction

Memphis Depay semble être courtisé depuis l’été dernier par le FC Barcelone. En fin de contrat avec l’OL, le Néerlandais aurait cette fois signé en faveur du club catalan.

Sonné après une saison compliquée sur le plan sportif, ponctuée d’une troisième place en championnat, le FC Barcelone a commencé son mercato tambour battant. En difficulté financièrement, le Barça vise depuis la fin de la saison des joueurs en fin de contrat. En provenance de Manchester City, Eric Garcia et Sergio Agüero sont arrivés libre ces dernières semaines. Georginio Wijnaldum aurait pu suivre, mais le PSG s’est montré plus convaincant.

Ce serait déjà fait pour Memphis Depay