Mercato - Barcelone : Laporta révèle les coulisses de la signature d'Aubameyang !

Publié le 3 février 2022 à 22h00 par A.D.

Libéré par Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang s'est envolé vers la Catalogne pour signer un contrat de deux saisons et demi avec le FC Barcelone. Lors de la présentation de son nouvel attaquant, Joan Laporta s'est livré sur les dessous de sa signature.

Après quatre saisons à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé un terrain d'entente avec sa direction pour résilier son contrat. Pour relancer sa carrière, l'international gabonais a décidé de rejoindre le FC Barcelone librement et gratuitement. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a signé jusqu'au 30 juin 2025, Joan Laporta est revenu sur les coulisses de son arrivée. Et comme l'a confié le président du Barça, cette opération ne s'est débloquée qu'à la dernièrement minute du mercato hivernal.

«Jusqu'à la dernière minute, il n'avait pas résilié son contrat avec Arsenal»