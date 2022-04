Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare le terrain pour un protégé de Tuchel !

Publié le 14 avril 2022 à 9h30 par Th.B.

Emballé par l’idée d’imposer une concurrence à Jordi Alba au poste de latéral gauche, Joan Laporta aurait, en vain, tenté sa chance auprès de Chelsea pour le recrutement de Marcos Alonso l’été dernier. Le président du FC Barcelone pourrait revenir à la charge pour le latéral gauche des Blues à l’avenir…

« Barcelone ? J'ai un contrat et pour le moment je suis toujours à Chelsea. Je suis heureux, même si je serais toujours ravi de retourner en Espagne. C'est ce que je peux dire pour le moment » . Voici le message lourd de sens que Marcos Alonso a fait passer dernièrement pour le média ibérique OK Diario . Et ce témoignage ne tombait clairement pas du ciel. Ces derniers mois, le comité de direction du FC Barcelone présidé par Joan Laporta semblerait s’être mis en quête d’un latéral gauche sur le marché des transferts afin d’imposer une concurrence à Jordi Alba. Et dès son retour à la présidence du FC Barcelone, Laporta aurait tenté un coup pour le défenseur de Thomas Tuchel à Chelsea.

Un retour de flamme pour Marcos Alonso après un échec l’été dernier ?