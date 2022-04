Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier chaud qui préoccupe le vestiaire du Barça !

Publié le 14 avril 2022 à 5h15 par T.M.

Si la prolongation d’Ousmane Dembélé fait énormément parler au FC Barcelone, celle de Ronald Araujo préoccupe également en interne.

Ces derniers mois, Joan Laporta s’est lancé dans une grande opération prolongations au FC Barcelone. Ainsi, alors que Pedri et Ansu Fati ont signé de nouveaux contrats, d’autres dossiers occupent actuellement les Blaugrana. Il y a bien évidemment le cas Ousmane Dembélé. Le Barça a renoué le contact avec l’agent du Français dans l’espoir de le conserver alors qu’il arrive au terme de son engagement. Mais ce n’est pas tout puisque les cas de Sergi Roberto, Gavi et Ronald Araujo sont tout aussi chauds.

« Espérons qu'il renouvelle »