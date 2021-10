Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Dembélé !

Publié le 30 octobre 2021 à 21h00 par D.M.

Alors que les négociations avec l'entourage d'Ousmane Dembélé traînent en longueur, Joan Laporta aurait l'intention de revenir à la charge dans les prochains jours.

L’avenir d’Ousmane Dembélé est un sujet sensible au sein du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club catalan, l’international français suscite quelques crispations en interne en raison notamment de son silence. Depuis plusieurs semaines, le joueur aurait une offre de prolongation entre les mains. « Nous parlons avec le joueur et son agent, car nous voulons qu’il reste au Barça » a confirmé ce samedi une source proche du Barça dans les colonnes de L’Equipe. Mais son représentant demeure étrangement silencieux et refuserait toujours d’accepter la proposition de Joan Laporta.

Le FC Barcelone garde espoir dans le dossier Dembélé