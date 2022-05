Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta jette un énorme froid sur ce gros transfert !

Publié le 26 mai 2022 à 2h45 par Arthur Montagne

Interrogé sur le transfert de Robert Lewandowski, Joan Laporta affiche son pessimisme quant à l'issue de ce dossier qui fait grandement parler au FC Barcelone.

Après une saison globalement décevante, le FC Barcelone compte bien se renforcer cet été afin de repartir sur de bons rails. Dans cette optique, Xavi souhaite absolument voir débarquer un grand buteur, et sa priorité se nomme Robert Lewandowski dont le contrat s'achève en juin 2023. Cependant, le Bayern Munich ne compte pas lâcher son numéro 9 si facilement, ce qui ne rend pas très confiant Joan Laporta.

«Lewandowski a encore un an de contrat avec le Bayern»

« Lewandowski a encore un an de contrat avec le Bayern et c'est la situation. Et voilà, je ne peux rien dire d'autre. Mais il a franchi quelques étapes, comme dire qu'il avait déjà joué son dernier match… Que tout le monde travaille. Nous devons respecter le fait qu'il a un contrat d'un an avec le Bayern. C'est un très bon joueur, qu'on aime beaucoup aussi, mais il a un contrat », lance-t-il dans une interview accordée à L'Esportiu .