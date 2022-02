Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta frappe fort dans ce dossier brûlant !

Publié le 20 février 2022 à 17h00 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2023, Ronald Araujo pourrait bien filer entre les doigts du FC Barcelone, qui aurait décidé de faire une nouvelle offre afin de le garder.

L’évolution de Ronald Araujo fascine les supporters du FC Barcelone. Arrivé en 2018 en provenance d’Uruguay, le défenseur central s’est affirmé comme un titulaire en puissance cette saison. Xavi l'apprécierait énormément et voudrait en faire un pilier de son projet pour les prochaines années... mais sera-t-il toujours là ? Car son contrat se termine dans un peu plus d’un an et les dernières indiscrétions provenance de Catalogne ne poussent pas vraiment à l’optimisme. D’ailleurs, le Barça aurait déjà commencé à se préparer à un éventuel échec, avec une possible arrivée de Matthias Ginter en provenance du Borussia Mönchengladbach pour remplacer Araujo.

Le Barça fait une nouvelle offre pour Araujo, mais...