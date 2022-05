Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un plan pour la succession de Jordi Alba !

Publié le 18 mai 2022 à 23h30 par Pierrick Levallet

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone aimerait se renforcer dans plusieurs secteurs, notamment au poste de latéral gauche. Dans cette optique, Joan Laporta explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts. Et il aurait une petite préférence parmi les noms envisagés.

Cet été, le FC Barcelone entend bien se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Le poste de latéral gauche serait aussi concerné par le recrutement estival de la formation blaugrana. Lors de cet exercice, Xavi s’est retrouvé à cours d’options derrière Jordi Alba et voudrait donc un nouveau joueur à cette position. Dans cette optique, Joan Laporta se serait mis à explorer plusieurs pistes sur le marché des transferts et aurait placé quelques noms sur sa liste comme Marcos Alonso ou encore José Luis Gaya. Et le président blaugrana aurait une préférence pour cet été.

Le Barça privilégie Marcos Alonso à Gaya pour cet été