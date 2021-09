Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris de gros engagements envers Koeman !

Alors qu’il était annoncé sur le départ puisque le FC Barcelone s’était mis en quête d’un nouveau coach, Ronald Koeman est resté sur le banc du Barça et pourrait même être prolongé s’il respectait certains critères fixés par ses dirigeants.

Le FC Barcelone a passé un été au cours duquel il a dû se reconstruire et notamment changer ses plans à la dernière minute. En effet, faute de moyens nécessaires afin d’assumer une prolongation de contrat malgré un énorme effort consenti par Lionel Messi sur la question de son salaire, le club culé a dû acter le départ du sextuple Ballon d’or le 5 août dernier qui a fini par rejoindre le PSG. L’économie du salaire ne suffisait pas afin d’équilibrer la balance de la masse salariale blaugrana comme son président Joan Laporta l’a confié lors du bilan face à la presse de l’audit financier qu’il avait demandé à la suite de son élection en mars dernier. Ainsi, des ventes ont été effectuées, et pas forcément souhaitées en attestent Emerson Royal qui avait pourtant déposé ses valises cet été. Antoine Griezmann et Ilaix Moriba ont eux aussi plié bagage dans les tous derniers instants du mercato estival. Cependant, et alors que sa position était discutée à la fin de la saison dernière, Ronald Koeman a reçu le feu vert de ses dirigeants pour qu’il puisse honorer son contrat qui court jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone.

Koeman se dit heureux à Barcelone…

De passage en conférence de presse au courant du mois d’août, Ronald Koeman a clairement fait savoir qu’il se montrait reconnaissant envers ses dirigeants de pouvoir poursuivre son aventure sur le banc catalan. « Je suis là où je veux être, j'aime être l'entraîneur de ce club et je sais que dans les grands clubs il y a plus de pression. Mais je tiens bon. Il y a une bonne attitude, une bonne ambiance et il n'y a pas de problèmes à cet égard. ». Et il se pourrait que malgré les grosses recherches du président Joan Laporta pour la nomination d’un nouvel entraîneur, la légende de Wembley puisse être finalement prolongée. C’est en effet l’information que la Cadena SER faisait passer il y a quelques heures. Cette potentielle proposition de contrat serait soumise à des conditions fermes que le technicien devra respecter au fil de la saison : du succès sur le terrain avec à la clé un ou plusieurs trophées ainsi qu’une philosophie qui inclue les jeunes de la Masia. Une information confirmée par Goal ce jeudi.

