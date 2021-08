Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Koeman sur sa situation !

Publié le 20 août 2021 à 23h00 par La rédaction

Arrivé dans une équipe de Barcelone en manque total de confiance, Ronald Koeman essaye tant bien que mal de relever le club. Interrogé sur sa situation, le coach du Barça a lâché ses vérités.

Ancien joueur du FC Barcelone de 1989 à 1995, Ronald Koeman a un attachement viscéral au club catalan. Alors lorsque Josep Maria Bartomeu lui a proposé le poste d'entraîneur du FC Barcelone en 2020, le Hollandais a répondu par l'affirmative. Il arrive pourtant dans une équipe meurtrie par un lourd échec en 1/4 de finale face au Bayern Munich (8-2). Un an plus tard, Ronald Koeman et ses hommes ont terminé à la troisième place de Liga.

Koeman fier d'être au Barça