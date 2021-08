Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse de Koeman sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 14h15 par T.M.

Même au FC Barcelone, l’avenir de Kylian Mbappé. Ce vendredi, en conférence de presse, Ronald Koeman a été interrogé sur le cas de la pépite du PSG.

Alors que la fin du mercato estival approche, le dossier Kylian Mbappé est toujours incertain. Si le Français est pour le moment toujours au PSG, où on laisse la porte fermée, les informations ne cessent de se multiplier. Notamment en Espagne. En effet, malgré la position du club de la capitale, le Real Madrid restera à l’affût jusqu’à au dernier pour s’offrir Mbappé, pouvant notamment compter sur le forcing du joueur en interne, bien décidé à ne pas prolonger son contrat qui court jusqu’en 2022. Réussira-t-il à obtenir son bon de sortie ?

« Ce n’est pas mon problème »