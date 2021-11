Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est dans l'embarras pour la grande priorité de Xavi !

Publié le 14 novembre 2021 à 18h10 par D.M.

Souhaitant accueillir Raheem Sterling sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le FC Barcelone va devoir trouver une autre solution pour satisfaire Javier Tebas, président de la Liga.

A la recherche de renforts offensifs notamment après les blessures d’Ousmane Dembélé, d’Ansu Fati, et le malaise cardiaque de Sergio Agüero, Xavi serait tombé sous le charme de Raheem Sterling, désireux de quitter Manchester City dès le mois de janvier. En difficulté financière, le FC Barcelone voudrait accueillir l’international anglais sous la forme d’un prêt avec option d’achat afin d’éviter de verser une indemnité de transfert. Mais cette opération pourrait être bloqué par Javier Tebas, qui estime que le Barça tente de contourner les règles liées au plafond salarial.

Le Barça est bloqué dans le dossier Sterling