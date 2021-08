Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a déjà trouvé le successeur de Messi !

Publié le 7 août 2021 à 21h00 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala pourrait bien relancer le mercato du FC Barcelone.

C’est un véritable tremblement de terre. Au FC Barcelone depuis quasiment toujours, Lionel Messi va quitter le club. C’est par un communiqué laconique que le club catalan l’a annoncé, avant que Joan Laporta ne le confirme dans une conférence de presse improvisée. « Nous n’avons pas de marge dans la masse salariale à cause de la gestion calamiteuse de la précédente direction. Nous n’avons pas le temps d’inverser cette situation. Inscrire Messi passait par un accord qui ne bénéficiait pas au Barça » a déclaré le président du Barça, lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi. « Leo voulait rester au Barça et nous aussi. La volonté du joueur était déterminante. Je ne veux pas générer de fausses espérances. Il a d’autres propositions et il y a un temps limite car la Liga commence bientôt ». Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Messi pourrait notamment rebondir au Paris Saint-Germain cet été.

Dybala, le remplaçant idéal pour Messi