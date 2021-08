Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Griezmann scellé par l'échec Messi ? La réponse !

Publié le 7 août 2021 à 19h00 par A.D.

Malgré le retour avorté de Lionel Messi, Antoine Griezmann aurait toujours des chances de quitter le FC Barcelone. En effet, Joan Laporta pourrait toujours se résoudre à vendre son numéro 7 pour alléger la masse salariale du club catalan.

Déterminé à prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone aurait tenté de se débarrasser d'Antoine Griezmann et de plusieurs autres joueurs de son effectif pour alléger la masse salariale du club. Alors qu'il n'a pas réussi à remplir sa mission à temps, Joan Laporta a dû renoncer au retour de La Pulga , comme l'écurie blaugrana l'a annoncé ce jeudi soir. Et malgré le retour avorté de Lionel Messi, Antoine Griezmann pourrait toujours faire ses valises et quitter le Barça lors de ce mercato estival.

Antoine Griezmann toujours sur le départ ?