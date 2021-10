Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a déjà tout prévu pour Ousmane Dembélé !

Publié le 22 octobre 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait débuté les négociations avec sa direction pour prolonger. Toutefois, il n'aurait pas donné de nouvelles à Joan Laporta depuis un mois. Ce qui inquiéterait le président du FC Barcelone. En effet, Joan Laporta redouterait qu'Ousmane Dembélé joue volontairement la montre parce qu'il aurait des offres XXL d'autres clubs. Pour ne pas se retrouver bredouille sur ce dossier, le patron du Barça aurait décidé de prendre les choses en main, en insistant auprès du joueur dans les prochains jours après lui avoir lancé un ultimatum.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembélé est plus qu'incertain. En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, l'attaquant français pourra partir librement et gratuitement dans un nouveau club à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Pour éviter ce terrible scénario, Joan Laporta s'activerait en coulisses pour renouveler le contrat d'Ousmane Dembélé. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le président du FC Barcelone aurait d'ailleurs rencontré le clan Dembélé le 21 septembre. Et durant cette réunion au sommet, le joueur aurait donné une réponse initiale positive au Barça. Toutefois, Joan Laporta se retrouverait dans une situation bien différente aujourd'hui, car il n'aurait pas eu de nouvelles d'Ousmane Dembélé et de son entourage depuis cet entretien organisé il y a tout juste un mois. Et à en croire le média espagnol, cela inquiéterait Joan Laporta.

Laporta veut une réponse d'Ousmane Dembélé avant novembre

Toujours selon Mundo Deportivo , Joan Laporta penserait qu'Ousmane Dembélé lui prépare un très vilain tour. En effet, le président du Barça craindrait que le clan Dembélé traine du pied volontairement, parce qu'il aurait entre les mains plusieurs offres de contrat supérieures. Ainsi, pour ne pas perdre la face sur ce dossier, Joan Laporta aurait décidé de lancer un énorme ultimatum à Ousmane Dembélé. D'après le média espagnol, le patron du FC Barcelone aurait donc fait savoir à son numéro 7 qu'il avait jusqu'à la fin du mois d'octobre pour lui donner une réponse. Faute de quoi il considérerait qu'il ne veut plus continuer au FC Barcelone et il commencera donc à chercher des alternatives. D'ailleurs, Joan Laporta aurait déjà débuté le travail pour Raheem Sterling (Manchester City), qui sera également en fin de contrat le 30 juin et pourrait rejoindre le Barça librement et gratuitement à l'été 2022. Et si Ousmane Dembélé ne répond pas dans les temps ou ne compte pas continuer au FC Barcelone, Joan Laporta serait même prêt à le mettre au placard jusqu'à la fin de son bail.

Laporta va relancer d'Ousmane Dembélé dans les prochains jours