Mercato - Barcelone : Grosse mise au point sur l'avenir d'Alexandre Lacazette !

Publié le 19 avril 2022 à 20h00 par P.L.

Cherchant à se renforcer en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone pense à Alexandre Lacazette, en fin de contrat en juin prochain avec Arsenal. Un dossier sur lequel s'est prononcé Mikel Arteta, entraîneur des Gunners..

L’hiver dernier, le FC Barcelone a su recruter de manière efficace pour se remettre d’un début de saison catastrophique. Le club catalan a accueilli Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang dans ses rangs. Et la direction blaugrana compterait poursuivre sur sa lancée cet été. Dans cette optique, Joan Laporta a placé quelques noms sur sa liste, dont celui d’Alexandre Lacazette comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. En fin de contrat en juin prochain avec Arsenal, l’international tricolore est régulièrement annoncé sur le départ. Le FC Barcelone pourrait donc en profiter pour l’associer de nouveau à Pierre-Emerick Aubameyang, comme ce fut le cas entre 2018 et 2022 chez les Gunners . Mais l’attaquant de 30 ans n’exclurait pas un retour à l’OL. Mikel Arteta, lui, espère qu’Alexandre Lacazette continuera d’être un exemple dans le vestiaire jusqu’à la fin de saison et a fixé une date pour discuter de son avenir.

« La situation de son contrat lui permet de prendre une décision sur son avenir »