Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour le remplacement de Dembélé !

Publié le 16 février 2020 à 19h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone voudrait rapidement boucler l’arrivée de son nouvel attaquant pour pallier l’absence sur blessure d’Ousmane Dembélé, un favori se dégagerait parmi les nombreuses pistes activées.

Le FC Barcelone va donc se passer des services d’Ousmane Dembélé pour environ six mois, une longue indisponibilité qui devrait permettre au club culé de recruter un nouvel attaquant. D’après les informations de Sport , le Barça espérerait recevoir le feu vert de la Fédération espagnole ce lundi afin de rapidement mettre la main sur son nouveau joueur, et les pistes ne manquent pas en interne. Ángel (Getafe), Lucas Pérez (Alaves) ou encore Loren Moron (Betis Séville) seraient sur les tablettes du FC Barcelone, mais un favori se dégagerait dans ce dossier.

Ángel serait le grand favori