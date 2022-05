Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour cette opération à 20M€ !

Publié le 3 mai 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Ce lundi, Carlos Soler a été annoncé avec insistance au FC Barcelone. Pour autant, le club catalan serait encore loin d’avoir mis la main sur le milieu de Valence, malgré un intérêt prononcé.

Après un mercato hivernal déjà agité, le FC Barcelone prévoit encore de se montrer actif cet été, et un nom a particulièrement fait parler en ce début de semaine, celui de Carlos Soler. D’après AS , un accord aurait été trouvé entre le Barça et le FC Valence pour le transfert du milieu de terrain, estimé à 20M€. Cependant, cette information a rapidement été démentie par les deux clubs, assurant que rien n’était bouclé pour Carlos Soler. Pour autant, l’interêt blaugrana pour le joueur de 25 ans existe, et cela pourrait bouger rapidement.

La vérité sur Carlos Soler