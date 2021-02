Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réaction du Barça sur le salaire de Messi décryptée

Publié le 2 février 2021 à 21h00 par La rédaction

Le club catalan a réagi suite à la publication dans les médias catalans du contrat de Lionel Messi. Analyse.

En fin de semaine dernière, la publication dans le quotidien sportif Mundo Deportivo du contrat de Lionel Messi, qualifié de « contrat pharaonique qui ruine le Barça », a suscité de vives réactions, obligeant le club à communiquer. Par l’intermédiaire du directeur des relations institutionnelles, Guillermo Amor, sachant que le club est en attente d’un nouveau président depuis la démission de Josep Maria Bartomeu, le Barça a affirmé sur le sujet : « Leo est ici depuis de nombreuses années et a vécu de bonnes choses et d'autres moins bonnes. Il a déjà participé à de nombreuses batailles, mais d'après ce qu'il a montré aujourd'hui, cela ne l'a pas affecté. Toute l'équipe est isolée. Et on s'énerve quand des choses sortent dans la presse, parce qu'ils ne devraient pas sortir. Si ça peut influer sur son avenir ? C'est une question pour lui, notre désir est qu’il continue et qu’il finisse sa carrière ici. Nous lui devons beaucoup et je pense qu'il doit aussi beaucoup au Barça ».

Le message du Barça…

Comment interpréter les propos du dirigeant catalan ? Ils restent bien sûr fidèles à la ligne de conduite officiellement tenue par le club depuis plusieurs mois, à savoir l’affirmation d’un optimisme quant à une prolongation à venir du joueur argentin. Pour autant, entre les lignes, ils laissent malgré tout transparaître une nouvelle fois le fait que pour qu’une prolongation se finalise, l’effort devra être partagé par les deux parties