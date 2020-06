Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La pression devient maximale dans le feuilleton Lautaro Martinez !

Publié le 15 juin 2020 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 15 juin 2020 à 12h39

Annoncé comme étant la priorité absolue du FC Barcelone pour cet été, le feuilleton Lautaro Martinez traine aujourd’hui en longueur. Pourtant, l’une de deux parties devra forcément faire des concessions pour parvenir à trouver une issue à ce dossier…

Ce n’est plus un secret pour personne, le FC Barcelone a coché le nom Lautaro Martinez pour cet été, le club catalan souhaitant déjà assurer la succession de Luis Suarez à la pointe de l’attaque. Le buteur argentin de l’Inter, qui dispose d’une clause libératoire à hauteur de 111M€, aurait d’ailleurs été validé par Lionel Messi qui souhaiterait vivement voir son compatriote le rejoindre au Barça le plus rapidement possible. Mais depuis maintenant plusieurs jours, le dossier Lautaro semble à l’arrêt, et pour cause…

Un désaccord trop grand entre Barcelone et l’Inter

Calciomercato.com fait un point ce lundi sur les coulisses du dossier Lautaro Martinez au FC Barcelone, et indique que les négociations peinent à avancer avec l’Inter. Le club nerazzurro s’est déjà montré très clair envers le Barça : il ne cèdera pas son buteur à moins qu’une offre de 111M€ correspondant à sa clause libératoire de soit formulée. Mais avec le contexte économique actuel très compliquée et lié à la crise sanitaire du Covid-19 , Barcelone n’est pas en mesure de verser cette somme. Une opération comprenant 60M€ + l’échange d’un joueur a déjà été évoquée, mais l’Inter a catégoriquement refusé cette option, réclamant du cash pour laisser filer Lautaro Martinez. Et depuis, les négociations seraient à l’arrêt. Pourtant, le temps presse…

L’Inter va commencer à mettre la pression