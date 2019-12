Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant sort du silence pour Arturo Vidal !

Publié le 30 décembre 2019 à 23h30 par J.-G.D.

Interrogé sur le possible recrutement d’Arturo Vidal cet hiver, Javier Zanetti, vice-président de l’Inter, admet que tout reste possible pour le milieu de terrain du Barça.

Entre le litige l’opposant au Barça, sur le paiement de bonus, et son manque de temps de jeu, Arturo Vidal n’est pas forcément à la fête. Le milieu du FC Barcelone aurait donc pris une grande décision pour son avenir. Un départ trotte dans la tête de l’international chilien, et ce dès le mercato hivernal. Deux destinations semblent se dégager pour celui qui avait rejoint le Barça en août 2018 : la Juventus ou l’Inter. Et un dirigeant de la formation lombarde se prononce sur la piste menant à Vidal.

« Nous verrons bien ce qui se passera »