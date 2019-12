Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier départ acté pour Valverde ?

Publié le 30 décembre 2019 à 22h30 par La rédaction

Arda Turan serait sur le point de quitter Basaksehir et de s’engager définitivement avec le club de ses débuts, Galatasaray.

La situation d’Arda Turan est revenue au premier plan. Le Turc prêté par le FC Barcelone depuis janvier 2018 à Basaksehir était sorti des radars ces derniers temps. Il faut dire que l’attaquant ne s’est jamais imposé au sein du club blaugrana et a dû quitter la Catalogne pour relancer sa carrière. Mais Arda Turan ne se plairait pas à Basaksehir et Sport annonçait ce dimanche qu’Arda Turan souhaiterait rejoindre son club formateur Galatasaray, pour y terminer sa carrière.

Discussions entre le FC Barcelone et Galatasaray concernant Arda Turan