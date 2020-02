Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Frenkie de Jong sur son arrivée !

Publié le 23 février 2020 à 23h30 par J.-G.D.

Transféré au Barça l'été dernier, Frenkie de Jong est revenu sur ses premiers mois en Catalogne, expliquant qu'il souhaitait à tout prix évoluer en Catalogne.

Révélé sur la scène européenne grâce au parcours de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions la saison dernière, Frenkie de Jong avait attisé la convoitise de plusieurs écuries du Vieux Continent . Parmi elles, le PSG. Pourtant, le club de la capitale n'aura jamais réussi à mettre la main sur l'international néerlandais. Ce dernier s'est finalement envolé vers le FC Barcelone, le tout pour 86M€, bonus compris. Dans un entretien accordé à l'UEFA, avant le huitième de finale aller de la Champions League face à Naples (mardi 21h), De Jong en dit un peu plus sur son récent transfert au Barça.

« Le Barça est un club incroyable et j'ai toujours voulu jouer ici »