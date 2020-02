Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Matuidi fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 23 février 2020 à 18h10 par La rédaction

Blaise Matuidi se rendra à Lyon ce mercredi pour y jouer le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. À cette occasion, le milieu de la Juventus lâché un mot sur son avenir et sur les rumeurs qui l’envoient à l’OL.