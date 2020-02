Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Guardiola sur son avenir !

Publié le 23 février 2020 à 20h15 par B.C.

Alors que Manchester City sera privé de compétitions européennes lors des deux prochaines saisons, Pep Guardiola n’a pas l’intention de quitter le navire.

Comme révélé en exclusivité par le 10 Sport en décembre dernier, l’arrivée d’un tandem Pep Guardiola-Xavi au PSG est envisagée à Doha. Il faut dire que l’ancien coach du FC Barcelone est l’un des grands objectifs du club de la capitale depuis plusieurs années comme l’a récemment confirmé L’Équipe . Et alors que Manchester City a été suspendu de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années, un départ de Guardiola semble être une possibilité selon plusieurs médias étrangers. Cependant, le coach des Skyblues n’envisage absolument pas de plier bagage à l’issue de la saison comme il l’a de nouveau confirmé à Sky Sports .

« Je suis heureux »