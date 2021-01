Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La confidence de Thierry Henry sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 18 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

En cas de départ du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait notamment s’envoler vers la MLS. Une piste évoquée par Thierry Henry, lui aussi par le Barça et le championnat américain.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Lionel Messi pourrait ne pas poursuivre au FC Barcelone. Alors que le prochain président catalan aura la lourde tâche de tenter de convaincre l’Argentin de continuer, La Pulga pourrait également décider de s’en aller. Pour aller où ? Alors que le PSG et Manchester City sont prêts à l’accueillir, l’avenir de Messi pourrait également s’écrire du côté de la MLS. « J’ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat (la MLS). Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard », confiait il y a quelques jours Lionel Messi.

« Ce serait extraordinaire pour la MLS »