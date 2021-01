Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Riolo réclame un joueur de Ligue 1 pour remplacer Payet !

Publié le 18 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Très agacé par la prestation de Dimitri Payet contre Nîmes samedi (1-2), Daniel Riolo estime de Zinedine Ferhat a bien plus sa place à l'OM.

En grande difficulté depuis le début de saison, Dimitri Payet enchaîne les prestations décevantes. Régulièrement critiqué pour son hygiène de vie et son état physique, le numéro 10 de l'OM a livré une performance très inquiétante lors de la défaite contre Nîmes (1-2). Les critiques concernant son implications ont fusé, à tel point que Daniel Riolo estime que l'OM serait bien meilleur avec Zinedine Ferhat, meneur de jeu de Nîmes.

«Ferhat ? Il joue tranquille dans cet OM… à la place de Payet !»