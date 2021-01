Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé financé par une autre star ?

Publié le 18 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Le Real Madrid étant toujours autant déterminé à recruter Kylian Mbappé l’été prochain, la direction du club merengue aurait décidé de mettre Eden Hazard sur le marché pour aider à financer le transfert de l’attaquant du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché concernant son avenir dans la capitale. En effet, le Real Madrid a des vues sur l’attaquant français depuis plusieurs années, et souhaite profiter du grand flou autour de son avenir au Parc des Princes pour le recruter dès l’été prochain, à un an de la fin de son bail au PSG. Et pour rendre l’opération Mbappé réalisable sur le plan financier, le Real Madrid a déjà son plan en tête…

Hazard sacrifié pour attirer Kylian Mbappé ?