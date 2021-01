Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman va avoir un rôle crucial pour ce protégé de Klopp !

Publié le 10 janvier 2021 à 1h30 par La rédaction

Désireux de se renforcer, Ronald Koeman voudrait notamment se positionner sur Georgino Wijnaldum. Mais le joueur de Liverpool pourrait ne pas rejoindre le club catalan si l’ancien sélectionneur des Pays-Bas n’est pas conservé. Un scénario qui n'est pas à exclure en raison des prochaines élections présidentielles.

Le FC Barcelone a quelques pistes sur ce mercato hivernal malgré ses difficultés économiques. Ronald Koeman serait désireux de recruter du renfort au milieu de terrain, en plus de son chantier en attaque. Parmi les noms sur sa short-list, on retrouverait l'un de ses anciens joueurs : Georgino Wijnaldum. Le technicien néerlandais aimerait s’attacher les services du joueur de Liverpool, libre à l'issue de la saison et qui n’a toujours pas trouvé d’accord avec les Reds autour d’une prolongation. Gini pourrait ainsi envisager de trouver un nouveau club, ce qui intéresse fortement le Barça.

« Si le nouveau président de Barcelone choisit un autre manager la saison prochaine, je ne sais pas si Barcelone choisira Wijnaldum »