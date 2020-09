Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman est heureux de voir Messi rester au Barça !

Publié le 12 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Le FC Barcelone peut souffler, Lionel Messi ne partira pas cet été. Une bonne nouvelle aux yeux de Ronald Koeman.

Le feuilleton autour de l’avenir de Lionel Messi aura tenu en haleine pendant plusieurs jours les fans du FC Barcelone. Et en Catalogne, on a craint le pire avec l’Argentin. En effet, agacé par ce qui se passe actuellement au sein du Barça, le sextuple Ballon d’Or avait clairement signifié ses envies d’ailleurs. Un coup de tonnerre que la direction blaugrana a finalement empêché en retenant Messi. Ce dernier s’est alors résolu à rester une saison de plus au Camp Nou, où il évoluera désormais sous les ordres de Ronald Koeman. Et l’entraîneur néerlandais est forcément heureux de pouvoir compter sur La Pulga.

« Il est le meilleur »