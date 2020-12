Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman déjà sur un siège éjectable ?

Publié le 10 décembre 2020 à 19h30 par A.C.

Ronald Koeman ne semble pas avoir su endiguer la crise du FC Barcelone et semble désormais lui-même menacé.

Après un départ controversé d’Ernesto Valverde et un passage express et stérile de Quique Sétien, les dirigeant du FC Barcelone ont décidé de miser sur Ronald Koeman. Ancien joueur du club catalan, le Néerlandais avait de son côté une belle expérience, en club comme en sélection. Un ménage a été mené pour l’accompagner dans sa révolution, notamment avec le départ de Luis Suarez. Mais ça ne semble pas encore coller, entre Koeman et son équipe. La large défaite face à la Juventus en Ligue des Champions (0-3), arrivé seulement quelques jours après celle contre Cadix en Liga (2-1), aurait en effet donné naissance à des premières tensions. Sport révélait récemment que les choix de Koeman seraient très critiqués au sein du vestiaire du Barça. « Il n’y a aucun joueur qui est exalté par ce système. Certains ont même régressé ! » aurait confié une source proche du vestiaire, au quotidien catalan. Ainsi, seulement quelques mois après son arrivée, Koeman est déjà annoncé sur la sellette...

Font rêve déjà de Xavi

Du côté du FC Barcelone on aurait laissé entendre que, pour le moment, l’idée serait de continuer avec Ronald Koeman. Toutefois, Victor Font semble déjà avoir d’autres projets pour le poste d’entraineur du Barça. Le candidat à la présidence, présenté comme l’un des favoris, ne jure en effet que par Xavi, actuel entraineur d’Al-Sadd. « Il a une clause dans son contrat qui lui permettrait de quitter son club actuel pour Barcelone s'il reçoit une offre » a expliqué Font, lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi. « Donc, techniquement, cela pourrait être possible ».

Laporta pourrait sauver Koeman