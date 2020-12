Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar jette un froid sur son avenir !

Publié le 10 décembre 2020 à 18h45 par A.M.

Bien que Neymar ait annoncé sa volonté de rester au Paris Saint-Germain, il semblerait pourtant que les discussions soient encore loin de leurs dénouements comme l'explique l'entourage du Brésilien.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar est plus épanoui que jamais au PSG. Le Brésilien l'a lui-même confirmé après la belle victoire contre Basaksehir (5-1) mercredi soir. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir », confiait-il au micro de RMC Sport . Mais qu'en est-il réellement concernant l'avancée des discussions pour la prolongation du contrat de Neymar au PSG qui court actuellement jusqu'en 2022 ?

«A ce jour, il n'y a rien»