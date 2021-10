Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, blessure… Umtiti vide son sac sur sa situation au Barça…

Publié le 19 octobre 2021 à 11h30 par Th.B. mis à jour le 19 octobre 2021 à 11h31

De retour en forme et apte à jouer comme la Cadena SER l’a récemment assuré et surtout comme le principal intéressé l’a souligné lors d’une interview accordée à Mundo Deportivo, Samuel Umtiti est revenu sur son été sportif pour revenir au meilleur de sa forme et sur la position de Ronald Koeman sur sa situation.

Le FC Barcelone a fait un choix fort en juin 2018 en choisissant de prolonger le contrat de Samuel Umtiti qui prenait alors fin à l’été 2021. Cependant, cette décision semble avoir été accélérée en raison de la menace Manchester United qui à l’époque semblait prêt à lever la clause libératoire fixée à 60M€ de celui qui allait casser la démarche face à la Belgique en demi-finale de Coupe du monde et allait être un élément incontournable du succès des Bleus au Mondial en Russie. Auréolé du statut de champion du monde à son retour en Catalogne où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023 désormais, Samuel Umtiti a inévitablement plongé, son genou ayant été en délicatesse avant même le début du Mondial. Depuis, le défenseur du FC Barcelone n’a été qu’une pâle copie du joueur qu’il fut auparavant, enchaînant les pépins physiques et n’ayant pas retrouvé son rythme d’antan. Néanmoins, ces dernières semaines, Umtiti a reçu le feu vert du staff médical comme la Cadena SER l’assurait, lui permettant à nouveau d’avoir la possibilité de jouer au plus haut niveau avec le FC Barcelone où il ne compte pas partir en janvier comme il l’a fait savoir à Mundo Deportivo ce mardi. « Je ne me vois pas jouer pour un autre club, non, c'est impossible. Pour l'instant, c'est très clair pour moi. Je veux prouver que j'ai le niveau pour jouer ici. Le plus important est de se rétablir et de montrer à tous que le Samu va bien. Un départ en janvier pas dans les plans ? C’est clair, la chose la plus importante maintenant est de jouer ici parce que c'est mon club, j'aime ce club. Je veux réussir ici, jouer, gagner avec mes coéquipiers, avec l'équipe. Je me vois ici, j'attends ce moment pour jouer ».

Samuel Umtiti a fait une croix sur ses vacances pour respecter sa parole auprès des dirigeants !

Et cette traversée du désert n’a pas été facile à vivre comme Samuel Umtiti l’a assuré à MD , revenant notamment sur cette pré-saison où il a ressenti de bonnes sensations. « Je ne suis pas parti en vacances en travaillant dur parce que je n'étais pas bien physiquement ces derniers temps. Et en double session. Mon corps en avait besoin et la vérité est que maintenant je vais bien. Je devais bien arriver à la pré-saison, prêt à montrer que j'ai le niveau. Je pense que j'ai bien fait. (…) Oui, je pense que lors de ces deux ou trois matches amicaux, j'ai bien joué, mais je sais que je dois continuer et m'entraîner tous les jours ». a confié Samuel Umtiti avant de se livrer sur le travail à effectuer afin de retrouver un temps de jeu régulier au FC Barcelone. « On peut s'entraîner tous les jours mais je manque de rythme de match. Rythme, rythme, que j'espère obtenir ».

Umtiti assure avoir parlé avec Koeman, mais pas pour lui demander du temps de jeu