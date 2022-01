Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour son recrutement, Laporta prépare les grandes manœuvres cet hiver !

Publié le 8 janvier 2022 à 15h30 par La rédaction

Le FC Barcelone n'a pas perdu de temps pour se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver, en recrutant Dani Alves et Ferran Torres. Néanmoins, ce dernier n'a toujours pas été enregistré auprès du championnat espagnol en raison du fair-play financier imposé par la Liga. Pour remédier à cela, mais aussi pour préparer l'arrivée de futurs renforts, Joan Laporta compterait se débarrasser de quatre joueurs.

Sur le terrain comme en coulisses, le FC Barcelone traverse une saison très difficile. Pour tenter de redresser un Barça en perdition, Xavi s'est activé en coulisses en s'attachant les services de Dani Alves et de Ferran Torres cet hiver. Seulement voilà, le club culé a vite été rattrapé par ses problèmes économiques et se retrouve dans l'incapacité d'enregistrer officiellement l'ailier espagnol auprès de la Liga. Toutefois, Xavi a tout de même partagé sa confiance dans le bon déroulé ce dossier vendredi en conférence de presse : « Mateu Alemany travaille pour l'enregistrer. Il y a beaucoup de confiance dans le fait que nous pouvons l'enregistrer. Cela dépend de la limite de salaire et d'une éventuelle sortie. » Ainsi, le Barça pourrait employer les grands moyens pour arriver à ses fins.

Joan Laporta veut dégraisser pour permettre l'enregistrement de Ferran Torres

Le fair-play financier imposé par la Liga oblige le FC Barcelone a ne pas dépasser un certain plafond avec sa masse salariale. Alors que le départ de Philippe Coutinho à Aston Villa devrait permettre au Barça d'économiser environ 35% du salaire du Brésilien, Joan Laporta ne compterait pas s'arrêter là dans son grand ménage. En effet, selon Sport , Samuel Umtiti, Sergino Dest, Luuk de Jong et Yusuf Demir seraient invités à quitter les Blaugrana dès ce mois de janvier. Cependant, aucun départ ne serait encore acté en interne...

Umtiti, Dest, Demir, Luuk de Jong... Laporta doit agir au cas par cas