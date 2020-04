Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Iniesta en rajoute une couche sur un retour au Barça !

Publié le 21 avril 2020 à 16h30 par B.C.

Près de deux ans après son départ du FC Barcelone, Andrés Iniesta a de nouveau affiché le souhait de revenir en Catalogne à l'avenir.

A bientôt 35 ans, Andrés Iniesta n'a pas encore pris sa retraite. L'ancienne gloire du FC Barcelone joue désormais au Japon, sous les couleurs du Vissel Kobe, et compte bien le faire encore quelques années. Sous contrat jusqu'en 2021, Iniesta n'a toutefois pas oublié son ancien club, et a toujours laissé la porte ouverte à un retour au Barça. « Je veux continuer à jouer et nous sommes content d'être là. Quand cela se terminera, j'adorerai revenir au Barça, comme je l'ai toujours dis. Après tout dépend de comment ? Dans quel rôle ? Quelle situation ? Qui sera au club ? C'est loin. Mais avec tout ce que j'ai vécu là-bas, tout les sentiments que j'ai, j'adorerai y retourner », a-t-il récemment expliqué lors d'un entretien accordé à The Guardian. Invité lundi de la Cadena Ser , Andrés Iniesta a fait une nouvelle annonce sur son avenir.

« Je ne cache pas mon envie de retourner au Barça »