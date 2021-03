Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola, retour… Ce message fort sur Xavi !

Publié le 4 mars 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Xavi pourrait revenir au FC Barcelone pour éventuellement prendre la place de Ronald Koeman, Victor Font n’hésite pas le comparer à Pep Guardiola.

Bien qu’il soit arrivé l’été dernier en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman voit fréquemment son avenir au FC Barcelone être remis en question. En effet, l’entraineur néerlandais est régulièrement pointé du doigt pour l’inconstance de son équipe. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas a signé un contrat de deux ans à son arrivée, et il pourrait donc n’en remplir que la moitié en partant l’été prochain. Et si cela venait à arriver, le candidat tout désigné à la succession de Ronald Koeman serait Xavi, actuellement l’entraîneur d’Al-Sadd au Qatar.

« Xavi doit être le nouveau Pep Guardiola »