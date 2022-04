Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Messi… Koeman vide son sac sur son départ !

Publié le 28 avril 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 28 avril 2022 à 14h33

Remercié à l’automne dernier, Ronald Koeman a tenu à rappeler que son passage sur le banc du FC Barcelone était particulièrement positif compte tenu des diverses épreuves que le technicien néerlandais a dû traverser…

Après un peu plus d’un an de bons et loyaux services et notamment une Coupe du roi remportée alors que le FC Barcelone sortait d’une saison blanche, Ronald Koeman n’a pas pu aller au bout de son contrat qui prenait fin à l’été 2022. En effet, après une défaite lors du Clasico face au Real Madrid (2-1) et un revers concédé sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0), Ronald Koeman a été remercié par Joan Laporta et l’ensemble du comité de direction du FC Barcelone. Pour le remplacer, Xavi Hernandez a été nommé au pied levé. Néanmoins, Ronald Koeman a hérité d’un groupe en grande difficulté après l’humiliation subie face au Bayern Munich lors du Final 8 de la Ligue des champions (8-2). En outre, le changement de présidence et d’administration ainsi que la situation économique très délicate du FC Barcelone ont considérablement compliqué son passage au Barça selon ses propres termes qui laissent entendre qu’il était venu en tant que pompier de service après une saison blanche du FC Barcelone.

Koeman liste la succession d’épreuves qui se sont mises en travers de sa route…

C’est en effet l’énorme constat livré par Ronald Koeman ce jeudi. À l’occasion d’une conférence de presse pour la présentation de la Koeman Cup by Fundación, le futur sélectionneur des Pays-Bas a vidé son sac sur son parcours du combattant au FC Barcelone. « Je peux écrire un livre. Beaucoup de choses nous sont arrivées. Le Covid, l'absence de président pendant un moment, le fait de devoir répondre à toutes sortes de questions, le fait de ne pas pouvoir signer les joueurs que nous voulions, le fair-play compliqué, sans Lionel Messi du jour au lendemain, sans Griezmann le dernier jour du marché... J'ai été beaucoup critiqué à cause de Luuk (ndlr De Jong). Pour moi, il a toujours été un joueur qui a travaillé pour moi dans son rôle. Heureusement qu'il a donné 5 ou 6 points au Barça. Je ne me sens pas comme un coach qui a échoué ». Par la suite, Koeman a tenu à démonter le débat d’une potentielle éviction plus tôt le concernant, expliquant qu’il n’attend du FC Barcelone qu’une confiance totale en Xavi Hernandez. « Un licenciement plus tôt ? Je ne veux plus entrer dans ce genre de débat. Je dis les choses en face et j'attends la même chose des autres. J'ai passé un mauvais moment. Être entraîneur du FC Barcelone est une tâche très compliquée et Xavi le sait. Je lui demande son soutien et je lui souhaite la meilleure des chances. Nous sommes tous des culés ».

…et pointe du doigt le processus de licenciement