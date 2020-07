Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann en clash avec Messi ? La réponse !

Publié le 8 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé sur le départ au FC Barcelone où il ne semble pas toujours épanoui, Antoine Griezmann est-il en froid avec Lionel Messi ? Un proche du club catalan témoigne à ce sujet.

Près d’un an après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann apparaît toujours autant en difficulté. L’attaquant français, qui a coûté pas moins de 120M€ au club catalan l’été dernier, peine à trouver sa place aux côtés de Lionel Messi, et certaines rumeurs faisaient même état de mauvaises relations entre Griezmann et la star argentine du Barça. Mais qu’en est-il vraiment ? Une source proche du vestiaire catalan, interrogé dans les colonnes de France Football mardi, a rétabli la vérité à ce sujet.

« Griezmann est hyper impressionné par Messi »