Mercato - PSG : Cette recrue de Tuchel a les idées claires pour son avenir !

Publié le 8 juillet 2020 à 3h00 par La rédaction

Recruté par le PSG l’été dernier, Ander Herrera semble avoir envie de s’inscrire sur la durée dans le projet parisien.

Après être arrivé au terme de son contrat avec Manchester United, Ander Herrera (30 ans) avait finalement opté pour une arrivée au PSG durant l’été 2019. Le milieu de terrain espagnol n’a pas vraiment vécu une saison très simple avec le club parisien, lui qui a été miné par les pépins physiques et la concurrence au milieu de terrain. Mais Herrera, interrogé par la Onda Cero mardi, a néanmoins expliqué qu’il souhaitait rester encore longtemps au PSG.

« Profiter au maximum de cette expérience »