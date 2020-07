Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès jette un gros froid pour M’Baye Niang ?

Publié le 8 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé comme étant la grande priorité de l’OM cet été, M’Baye Niang appartient toujours au Stade Rennais. Et Pierre Ménès laisse entendre qu’il pourrait plutôt privilégier un départ à l’étranger…

Le 22 juin dernier, Julien Stéphan avait fait un point sur l’avenir incertain de M’Baye Niang, qui est annoncé comme une piste prioritaire pour l’OM : « Il a mis 28 buts en 14 mois, on a toujours très bien fonctionné ensemble, il sait que j’ai une grande confiance en lui. On va se retrouver, on va discuter, ça se fera comme d’habitude avec beaucoup d’honnêteté et de franchise. Je préfère que ça se fasse de visu entre quatre yeux ». Depuis cette sortie de l’entraîneur du Stade Rennais, ce dossier semble clairement au point mort, et cette phrase anodine de Pierre Ménès sur son compte Twitter pourrait plomber les derniers espoirs de l’OM.

Niang à l’étranger plutôt qu’à l’OM ?